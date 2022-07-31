Она назвала события в Еленовке страшной трагедией и преступлением против человечества и человечности.

Россия пока не отвечает Украине на требование возвращения тел убитых пленных в Еленовке.

Об этом рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время брифинга в Кременчуге.

Она назвала события в Еленовке страшной трагедией и преступлением против человечества и человечности.

"За это должно быть наказание персональное. Требуем чтобы Россию признали государством-спонсором терроризма. Это международное преступление. По возвращению тел. Омбудсмен сделал заявление, мы, как уполномоченные тоже запросы сделали. Пока ответа от России нет", - заявила Верещук.

Она считает, что все сообщество должно среагировать на преступление России в Еленовке и принять решения, которые остановят Россию и ее террористические действия.

"Пока наша цивилизация под угрозой", - утверждает Верещук.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля раздался взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовке. Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. В Украине заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ.

По данным разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера".

30 июля ООН заявила о готовности предоставить экспертов для расследования обстрела колонии.