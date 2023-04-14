Последствия этой войны, независимо от ее исхода, отразятся на безопасности всех регионов мира.

После российского вторжения в Украину уже ни одна страна не откажется от своего ядерного оружия, а многие наоборот будут стремиться его заполучить. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, выступая на Черноморской конференции безопасности.

Он напомнил, что Украина добровольно отдала третий по величине ядерный арсенал в мире, получив в обмен, как она думала, гарантии безопасности согласно Будапештскому меморандуму.

"Давайте спросим по-честному: после того, что случилось с нами, кто-либо когда-либо еще согласится добровольно отказаться от ядерного оружия? Или напротив будет делать все, что в его силах, чтобы получить ядерное оружие любыми средствами?" – спросил Резников.

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Он также отметил, что вторжение России в Украину стало результатом ошибочной политики Запада, который на российскую агрессию против соседей отвечал стремлением не провоцировать Кремль на эскалацию, действовал только постфактум и принуждал жертв агрессии к компромиссам.

Будапештский меморандум

В 1994 году Украина подписала пакет договоренностей с Россией, Великобританией и США, в рамках которого она получала гарантии безопасности в обмен на доставшийся ей от СССР ядерный арсенал. Позже к соглашению присоединились Франция и Китай.

Документ, получивший известность как Будапештский меморандум, в частности предусматривал, что подписанты будут уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, воздержатся от угроз применения силы в отношении Украины, не будут оказывать экономическое давление на Киев, не будут применять ядерное оружие против Украины. Также подписанты обязались помогать Украине, если она станет жертвой агрессии.

21 февраля 2022 года Украина потребовала консультаций с подписантами Меморандума, но никаких конкретных решений принять не успели. 24 февраля один из подписантов, получивший в итоге ядерный арсенал Украины, начал полномасштабное вторжение.

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