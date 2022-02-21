В частности, глава МИД отмечает, что нужно предпринять неотложные действия по снижению напряжения и практические шаги по обеспечению безопасности Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил в Совет безопасности Организации Объединенных Наций официальное письмо с требованием немедленно провести консультации в соответствии с Будапештского меморандума.

Об этом глава МИД сообщил в микроблоге Twitter.

"По поручению Президента Украины Владимира Зеленского направил официальный запрос на основе ст. 6 Будапештского меморандума государствам-членам СБ ООН с требованием немедленно провести консультации относительно неотложных действий по снижению напряжения и практических шагов обеспечения безопасности Украины", - подчеркнул Кулеба.

Как сказано в тексте Будапештского меморандума, размещенного на сайте Верховной Рады Украины, статья 6 предусматривает, что "Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств".

Как сообщал УНИАН, ранее Украина созвала проведение консультаций стран-подписантов Будапештского меморандума. Глава МИД Кулеба подчеркнул, что украинская власть стремится добиться принятия конкретных решений по гарантии безопасности для Украины.

Также Кулеба предлагает провести саммит пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритании, Франции, России и Китая) и Украины, Германии и Турции для формирования новых гарантий безопасности и обсуждения вопроса деэскалации ситуации, обостренной действиями России.

Будапештский меморандум

В 1994 году Украина отказалась от ядерного оружия. После этого в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания подписали меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (Будапештский меморандум). Он содержит пункты, которые предоставляют Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Согласно меморандуму, США, РФ и Великобритания обязались, в частности, уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины, а также воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности и политической независимости Украины.

Впоследствии две другие ядерные державы - Китай и Франция выразили аналогичные гарантии Украине в форме заявлений.

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