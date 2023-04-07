По его словам, чиновники обещали, что не поддержат ратификацию подобного договора, однако не сдержали слово.

Военные и разведслужбы Украины просили президента Леонида Кравчука и парламент оставить хотя бы часть ядерного оружия, чтоб защититься от возможной угрозы со стороны России.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал, что тогда велась огромная дискуссия по этому вопросу.

"Работая с СБУ мы четко писали президенту Кравчуку и Верховной Раде, что мы должны оставить часть стратегического оружия и тактическое. Мы предполагали, что буде угроза со стороны России. Тем более, когда мы отдадим им ядерное оружие. Конечно, давление было со стороны США, России, других стран "ядерного клуба", - объяснил генерал.

По его словам, украинские чиновники обещали, что не будут поддерживать подобное решение, но персонально на каждого оказывалось давление.

"В тот период не было консенсуса, была большая дискуссия. Председатель Верховной Рады, председатели спецслужб нам обещали, что не проголосуют за ратификацию такого договора. Но все включили силы... конечно, и то что Клинтон говорил, Ельцин... они додавили Кравчука и наших депутатов. Хотя мне депутаты, особенно национального направления, клялись, что никогда не проголосуют и все-таки сделали это. Персонально на каждого было давление", - объяснил он.

По мнению генерала, Ельцин и Путин понимали, что наличие ядерного оружия не допустит даже каких-то локальных агрессивных действий в отношении Украины. Даже без применения подобное вооружение несет в себе сдерживающий фактор.

"Постоянно нависать над их планами захватить Украину. В первую очередь военным путем, экономическим, политическим, технологическим... Разные комбинации. Мы предлагали, чтоб Меморандум юридически обязывал выделить Украине $50-60 млрд на обновление армии до современного типа по стандартам НАТО", - вспоминает Маломуж.

Однако это не было реализовано. Вместо этого выделили около $1,5-2 млрд на уничтожение ракетных систем, шахт и того подобного. Он уверен, что если бы у Украины было ядерное оружие и обновленная армия, то Россия никогда не пошла бы войной.

"Но они пошли дальше. Они видели, что армия у нас деградировала, и заслали сюда агентуру, которая возглавляла сектор безопасности и особенно - обороны. Это шло уничтожение самого принципа перспективной армии, перевооружения, новых стандартов и новой концепции обороны. Это все было обесценено. Армия была на последних местах в нашем сообществе", - отметил генерал.

По словам Маломужа, разведчики предупреждали каждого президента Украины, что Россия разрабатывает сценарии по захвату нашей страны и армия Украины к этому не готова. В ответ им говорили, что война между двумя странами невозможна.

Как сказал генерал, после начала полномасштабного вторжения Путину передавали, что он не сможет захватить Украину, поскольку победить объединенный народ такой большой страны не представляется возможным.

Война в Украине - ядерное оружие

Как известно, до 1991 года Украина входила в тройку стран по размеру ядерного арсенала, который имела у себя на вооружении. В 1994 году Киев подписал Будапештский меморандум, обязавшись ликвидировать имеющееся вооружение. Тогда же Украина подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия

Напомним, что в интервью ирландскому вещателю RTÉ бывший лидер США Билл Клинтон заявил о том, что сожалеет о том, какую роль сыграл в вопросе отказа Украины от ядерного оружия.

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович предложил выход для высших политических кругов США на фоне их "сожалений" по поводу ядерного разоружения Украины в рамках подписания Будапештского меморандума.

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