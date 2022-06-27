Киев ждет непростой отопительный сезон в условиях войны.

Температура в домах киевлян этой зимой будет ниже обычной.

Об этом заявил Виталий Кличко в эфире телемарафона.

По его словам, Киев ждет непростой отопительный сезон в условиях войны и вполне возможно, что температура в домах горожан будет несколько ниже обычной.

Тем не менее отопительный сезон должен начаться вовремя, а тарифы на тепло не изменятся.

Напомним, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал о том, каким будет предстоящий отопительный сезон. Он отметил, что эта зима будет "сверхсложной" и также намекнул на то, что в домах будет не так тепло, как раньше.

Он также подчеркнул, что в этом году украинцам стоит начать отвыкать от "жизни с открытыми окнами". Также Чернышов рассказал украинцам, будут ли веерные отключения электроэнергии в отопительный сезон. По его словам к расходу электроэнергии также стоит относится бережно.

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