Отопительный сезон начнется вовремя, однако жителям нашей страны следует готовиться, что в квартирах будет не так тепло, как раньше.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал о том, каким будет предстоящий отопительный сезон. Он отметил, что эта зима будет "сверхсложной" и намекнул на то, что в домах будет не так тепло, как раньше.

Об этом Чернышов написал на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что зима уже близко, поэтому уже сейчас важно думать об отопительном сезоне. По словам Чернышева, украинцам не стоит бояться неприятных сюрпризов в виде роста тарифов.

"Очевидно, что эта зима будет сверхсложной. Главное - мы должны защитить каждого украинца и обогреть его жилье. Тарифы на тепло не изменятся! Мы обеспечим их стабильность. Отопительный сезон начнется вовремя. Для этого у нас есть все предпосылки", - написал министр.

Он также подчеркнул, что в этом году украинцам стоит начать отвыкать от "жизни с открытыми окнами". Вероятно, так Чернышев намекает на то, что в квартирах может стать холоднее, чем обычно.

"Но мы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу. Считаем, что оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, но ни в коем случае не ниже 16 градусов. Как в экономных странах развитой Европы. Как мы переживем эту зиму — зависит от каждого из нас. Готовиться к холодам стоит именно сейчас", - написал Чернышов.

Он подчеркнул, что власть Украины понимает все риски и активно к ним готовится.

Ранее УНИАН уже сообщал, что парламент сделал первый шаг к запрету повышения тарифов на газ и отопление.

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