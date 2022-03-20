Ежемесячно собственники жилья, которые бесплатно приняли в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления.

Кабинет министров разработает социальный пакет для поддержки внутренне перемещенных лиц, которым регулируются вопросы социальных выплат, трудоустройства, а также размещения лиц, которые потеряли или вынужденно покинули свое жилье.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Поэтому собственники жилья, которые бесплатно приютили внутренне перемещенных лиц, получат гарантированную государственную поддержку в размере около 450 грн в месяц за каждое принятое лицо, независимо от возраста, для компенсации расходов на коммунальные услуги", – рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

В частности, люди, которые имеют жилье и готовы дать убежище внутренне перемещенным лицам, должны сообщить местным властям о готовности принять у себя переселенцев.

Для этого необходимо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и предоставить необходимую информацию. Также эту информацию можно предоставить через веб-сайт "Прихисток", а в дальнейшем это можно будет сделать и через приложение "Дия".

"Дело в том, что органы местного самоуправления начнут формировать реестр жилищного фонда, доступного для размещения. Это позволит разместить как можно большее количество людей. Что важно, расселение в жилье будет происходить только с согласия собственников жилья, которые согласились предоставить убежище", - пояснили в правительстве.

Ежемесячно собственники жилья, которые бесплатно приняли в своих домах перемещенных лиц, будут получать выплату из бюджета через органы местного самоуправления.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 20 марта известно, что в частном секторе Львовщины удалось разместиться почти 100 тысячам вынужденных переселенцев.