Министр развития громад призвал украинцев бережно относиться к расходу электроэнергии и тепла зимой.

Веерных отключений электроэнергии во время отопительного сезона в Украине не планируется.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время телемарафона.

На вопрос ведущей, могут ли произойти веерные отключения электроэнергии этой зимой, Чернышов ответил, что такого не планируется.

"Мы понимаем, что отопительный сезон – это баланс наличия природного газа, угля, а также электроэнергии. Кроме этого, мы должны говорить о других возможных альтернативных источниках энергии. Над этим мы активно как работали, так и работаем, и определенные громады уже перешли на альтернативные источники. Но никаких веерных отключений не планируется", - рассказал министр.

Также он призвал украинцев максимально бережно относиться к расходам электроэнергии и тепла зимой. "Мы должны прекратить регулировать температуру в домах путем открытия окон, должны подготовиться "по взрослому" к следующему отопительному сезону, в том числе, проводя определенные мероприятия бытовой подготовки с окнами, дверями, крышами, подъездами и другим", - добавил Чернышов.

Министр напомнил, что отопительный сезон начнется вовремя, тарифы расти не будут, они будут стабильными.

Как сообщал УНИАН, в начале июня Кабинет министров предложил Верховной Раде ввести мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ.