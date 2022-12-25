Ранее ГУР сообщало, что производство этих танков остановлено из-за антироссийских санкций и огромных долгов самого завода.

Российские танки Т-14 "Армата", которые должны были быть приняты на вооружение ВС РФ в 2015-м, проходят боевое слаживание на одном из полигонов России и якобы вскоре будут поставлены на линию фронта.

Пропагандист Владимир Соловьев опубликовал кадры испытаний техники с подписью: "Армата идет на Запад", намекая, что Т-14 отправят на войну против Украины.

Россияне называют Т-14 "Армата" "перспективным основным боевым танком", имеющим гусеничную платформу и изолированную безэкипажную башню.

Видео дня

Прогнозируемые даты взятия на вооружение менялись. Первые заявления касались 2015 года. По состоянию на 2022 год танк не принят на вооружение ВС РФ.

В апреле 2022 года производство этих танков остановилось из-за антироссийских санкций и непогашенных кредитов завода, заявляли в украинской разведке.

Курьезы с Т-14 в России

Во время репетиций к "параду победы" один из Т-14 заглох на Красной площади. Танк простоял на протяжении всей репетиции парада, его прицепили тросом к тягачу и пытались отбуксировать.

Технику удалось завести и тронуться с места лишь после того, как на место прибыл сотрудник (водитель-испытатель) фирмы-производителя - "Уралвагонзавода". Российский диктор, комментировавший репетицию парада, сказал, что зрителям была продемонстрирована "эвакуация подбитой техники".

Танк "Армата" до этого дважды срывал репетиции парада на подмосковном полигоне в Алабино. В отчетах отмечалось: отказ органов управления агрегатами трансмиссии.

Вас также могут заинтересовать новости: