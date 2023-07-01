Вражескую РСЗО уничтожил украинский воин с позывным "Рыбак".

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский показал на видео, как российские захватчики потеряли еще одну реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

Генерал-полковник не уточнил на каком именно участке фронта это произошло, отметив лишь, что вражескую РСЗО уничтожил украинский воин с позывным "Рыбак".

"Уничтожение россиян продолжается. Враг теряет БМ-21 "Град" с расчетом. Хороший выстрел "Рыбака", - сообщил Сырский.

Как известно, БМ-21 "Град" - это реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Выпускалась на базе шасси грузовика Урал-375.

Война в Украине - потери россиян на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки, 30 июня, уничтожено 530 оккупантов и много вражеской техники. Общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабной войны составили около 228 тыс. 870 человек.

Тем временем командующий ОСУ "Таврия" Александр Тарнавский рассказал об успехах украинских войск на Таврическом направлении - они продвигаются и уничтожают вражескую технику и пехоту. За сутки только на этом направлении ликвидировано до двух рот российских оккупантов и уничтожено четыре вражеских склада боеприпасов.

А в Генштабе ВСУ рассказали, что в течение сегодняшних суток, 1 июля, украинские воины поразили ряд важных объектов российских захватчиков. В частности, "прилетело" во вражеские пункты управления, станцию радиоэлектронной борьбы, средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов.

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