Наша авиация нанесла за сутки много ударов по районам сосредоточения живой силы противника, отметили в Генштабе ВСУ.

В течение суток украинские воины поразили ряд важных объектов российских захватчиков, в частности, "прилетело" во вражеские пункты управления.

Поражена также вражеская станция радиоэлектронной борьбы, средство противовоздушной обороны и склад боеприпасов, сообщил в субботу вечером, 1 июля, Генштаб Вооруженных сил Украины в свой сводке. В Генштабе добавили, что по пунктам управления противника била наша авиация и наземные силы.

"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два - по зенитно-ракетным комплексам и один - по пункту управления врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления...", - отмечается в сводке.

Видео дня

По сведениям Генштаба, артиллеристы и ракетчики попали в два вражеских артиллерийских средства на огневой позиции, в район сосредоточения военной техники, вооружения и живой силы и еще в один важный объект захватчиков.

Стоит отметить, что враги в течение суток совершили около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам и по позициям украинских воинов и нанесли 22 авиаудара.

Война в Украине с РФ продолжается - что надо знать сегодня

Вечером 1 июля Генштаб ВСУ сообщил, что россияне сосредотачивали главные усилия на трех направлениях - Бахмутском, Марьинском и Лиманском. На этих направлениях произошло более 30 боев.

В Генштабе отметили, что еще на двух направлениях - Херсонском и Запорожском, враги сосредотачивают основные усилия на том, чтобы не допустить продвижения наших защитников и защитниц.

Стоит отметить, что противник на украинской земле уже понес колоссальные потери. В Украине потери врага на 1 июля 2023 года составляют примерно 228 тыс. 870 противников. Кроме того, ликвидировано много вражеского вооружения, в том числе 4 тыс. 162 артсистемы, 389 средств ПВО и 632 реактивные системы залпового огня.

Вас также могут заинтересовать новости: