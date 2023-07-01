За сутки только на этом направлении уничтожено до двух рот российских оккупантов.

Украинские войска успешно продвигаются на Таврическом направлении и уничтожают вражескую технику и пехоту. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Силы обороны на Таврическом направлении имеют успехи и продвигаются вперед. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневую задачу. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты", – сообщил он.

По данным Тарнавского, подчиненным ему соединениям за сутки удалось уничтожить 14 единиц военной техники противника. В их числе БТР, БМ-21 "Град", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", три БпЛА "Zala", три пушки 2А36 "Гиацинт-Б", две самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион", гаубица 2А65 "Мста-Б" и автомобильная техника.

Кроме того, артиллерия группировки "Таврия" уничтожила четыре вражеских склада боеприпасов.

Ситуация на фронте – последние новости

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил медленные темпы украинского контрнаступления тем, что Украина не хочет напрасно рисковать жизнями военных. На темпах контрнаступления отразилась погода и недостаточные объемы поставок западного оружия.

По мнению военного обозревателя Игоря Романенко, украинскому Генштабу уже пора определиться с местом нанесения главного удара. Он отметил, что начать основную фазу контрнаступления с введением больших резервов в бой нужно в течении недели или около того, поскольку летнее окно для подобных действий не такое уж длительное, а стратегические возможности Украина имеет для этого.

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