Также был уничтожен один вражеский танк, пять боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, 26 БПЛА оперативно-тактического уровня.

В течение суток украинские защитники ликвидировали еще 530 российских захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, как отмечается, общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны составили около 228 тыс. 870 человек, за минувшие сутки силы обороны ликвидировали 530 оккупантов.

Также была уничтожена вражеская техника. В частности: танков - 4 тыс. 42 (+1) ед, боевых бронированных машин - 7 тыс. 868 (+5) ед, артиллерийских систем - 4 тыс. 162 (+35) ед, РСЗО - 632 (+2) ед, средства ПВО - 389 (+0) ед, самолетов - 315 (+0) ед, вертолетов - 308 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 3 тыс. 545 (+26), крылатые ракеты - 1 тыс. 261 (+0), корабли/катера - 18 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 6 тыс. 794 (+9) ед, специальная техника - 580 (+11).

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Новости с фронта - последние уточнения Генштаба

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки враг нанес восемь ракетных и 58 авиационных ударов, совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ, военным и гражданским инфраструктурным объектам Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

По данным Генштаба, российские захватчики сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, в течение суток там произошло 22 боевых столкновения.

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