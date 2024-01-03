Россия продолжает перебрасывать резервы с других направлений.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что российские оккупанты продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировывается на Лиманском.

Как говорится в его сообщении в Telegram, на Бахмутском направлении продолжаются напряженные бои возле Богдановки, враг пытается наступать в сторону Часового Яра. Кроме того, противник продолжает ежедневные штурмы вблизи Синьковки для создания плацдарма и последующего наступления на город Купянск.

На Лиманском направлении российские войска после понесенных потерь проводят перегруппировку и подготовку к ведению наступлений. Рф на этом направлении активно применяет авиацию, нанося удары управляемыми авиационными бомбами.

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В целом противник увеличил использование техники во время наступлений для поддержки пехоты. Для штурмов активно привлекаются подразделения сформированные из бывших преступников "шторм z" и "шторм v". По словам Сырского, оккупанты продолжают перебрасывать резервы с других направлений.

"Наши воины, несмотря на сложные условия, мужественно держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед. В органах управления всех уровней постоянно проводится работа по выработке решений направленных прежде всего на опережение действий врага, ведение эффективной контрбатарейной борьбы, уничтожение резервов оккупантов на путях их выдвижения и сохранение жизни наших военнослужащих", - подчеркнул командующий.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал в утренней сводке Генштаб, за прошедшие сутки, 2 января, состоялось 57 боевых столкновений.

Общие потери РФ уже превысили 361 тысячу военных.

При этом за пять последних суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов.

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