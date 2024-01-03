Аналитики отметили, что оккупанты продолжают преувеличивать свои достижения на фронте.

Российские оккупанты добились незначительных территориальных успехов к юго-западу от Сватово и к северо-западу от Кременной.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). На геолоцированных кадрах видно, что оккупанты продвинулись западнее Кармазиновки (11 км к юго-западу от Сватово) и Площанки (15 км к северо-западу от Кременной).

Как отметили аналитики, по данным российских пропагандистов, российское войско незначительно продвинулись в районе Синьковки и захватили одну неустановленную позицию на восточном берегу реки Оскол, но ISW не обнаружил визуальных подтверждений этому утверждению.

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В отчете говортся, что ВСУ продолжают позиционные бои с российскими оккупантами к северо-востоку от Купянска в районе Синьковки и к востоку от Петропавловки, а также юго-западнее Сватово возле Макеевки и в районе Кременной. По данным экспертов, у оккупантов там действуют подразделения 7-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (2-й армейский корпус "ЛНР").

Также Институт в отчете упомянул, что ВСУ нанесли удар по району сосредоточения казачьего добровольческого отряда БАРС-16 "Кубань", базирующегося в оккупированном Лисичанске Луганской области.

Кроме того, ВСУ и оккупанты продолжили позиционные бои на рубеже Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не произошло. Как указано в отчете, российский источник заявил, что российские войска отбили 38 из 327 кв км, захваченных украинскими войсками во время контрнаступления летом 2023 года на Запорожском фронте, хотя ISW не обнаружила визуальных подтверждений этого утверждения.

Война в Украине: новости

Вчера стало известно, что ВСУ уничтожили первый новейший комплекс артиллерийской разведки 1К148 "Ястреб-АВ" российских оккупационных войск. Примечательно, что об использовании "Ястреб-АВ" россиянами в Украине пропагандисты говорили менее суток назад. Российскую новинку "поджарили" с помощью HIMARS. Ориентировочная стоимость комплекса – $250 млн.

Кроме того, за прошедшие сутки, 2 января, Вооруженные силы Украиныликвидировали еще 680 оккупантов.

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