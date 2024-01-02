Во время разговора с премьером Великобритании президент рассказал о продолжении российского воздушного террора против украинских городов.

За последние пять суток россияне выпустили по Украине не менее 500 ракет и дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

По словам главы государства, во время разговора он рассказал о продолжении российского воздушного террора против украинских городов.

"За пять последних суток враг выпустил по Украине не менее 500 ракет и дронов. Спасибо за существенный и разносторонний вклад Великобритании в прочность украинской ПВО, в частности радарами, передовыми противодроновыми системами и ракетами", - отметил Зеленский.

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Также он отметил, что вместе с Сунаком они обсудили продолжение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнейшем усилении ПВО и дальнобойных возможностей ВСУ.

"Отметили продуктивную работу над двусторонним соглашением о гарантиях безопасности для Украины в рамках Вильнюсской декларации стран "Большой семерки". Должны как можно быстрее ее финализировать. Также скоординировали позиции по украинской формуле мира накануне четвертой встречи советников в Давосе и обсудили подготовку к глобальному саммиту мира на уровне лидеров и совместную работу над конкретными пунктами Формулы мира", - добавил президент.

Ракетная атака РФ - детали

2 января оккупанты атаковали территорию Украины "Кинжалами" и другими ракетами. Произошло падение обломков и возгорание зданий в нескольких районах Киева. Особенно тяжелые последствия в Соломенском районе, где произошло возгорание многоэтажки.

Во время сегодняшней ракетной атаки противовоздушная оборона столицы сбила более 60 ракет Х-101/Х555Х-55 и десяток Х-47М2 "Кинжал".

На фоне очередного массированного ракетного удара России по Украине утром 2 января 2024 года в Германии раскритиковали медленные поставки вооружения. Председатель комитета бундестага по обороне, представитель Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО Patriot для эффективного отражения атак врага. По его словам, сегодня Киев спасли от катастрофы именно эти системы.

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