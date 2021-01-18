За прошедшие сутки, 17 января, в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе зафиксировано два вражеских обстрела.
Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.
В частности, боевики дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов неподалеку от Широкино.
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"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сводке.
На других участках фронта за прошедшие сутки сохранялся режим тишины.
С начала суток 18 января обстрелов в районе ООС не зафиксировано.
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