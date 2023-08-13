Подоляк назвал это актом пиратства.

Украина даст ответ на российский обстрел международного гражданского сухогруза "Сукра Окан", который направлялся в порт Измаил.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в микроблоге Twitter. Он назвал целенаправленный обстрел и принудительный осмотр Россией судна "Сукра Окан" безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств.

"Этот прецедент с попыткой введения "каперского права" требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества. Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ", - подчеркнул Подоляк.

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Остановка "Сукра Окан": что известно

Сегодня днем российские захватчики заявили, что открыли с патрульного корабля "предупредительный огонь" для остановки иностранного сухогруза, следовавшего в украинский порт. Также захватчики подняли в воздух вертолет "Ка-29" для его осмотра.

В то же время в Объединенном координационном пресс-центре Сил обороны юга отметили, что заявление Минобороны РФ не была подтверждена другими официальными источниками.

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