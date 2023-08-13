Отмечается, что никаких подтверждений этому пока нет.

Вооруженные силы Украины не имеют подтверждения того, что российские военные открыли огонь по сухогрузному судну "Сукра Окан", направлявшемуся в украинский порт Измаил. Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"То сообщение, которое сегодня прозвучало исключительно от Министерства обороны РФ, никем другим из официальных источников не подтверждено. Считаю, что надо на это обращать внимание и помнить об особенностях гибридной войны... На сегодня мы имеем только единственное - демонстрацию агрессии МО РФ. Они всеми силами пытаются обозначить свое господство в Черном море, якобы они способны остановить судно, поднять авиацию, и ничего им за это не будет. Но на сегодня эта версия никем другим больше не подтверждена", - сказала она.

Впрочем она отметила, что это является определенным сигналом для судов, что россияне готовы применить мощности, которые демонтировали во время учений. Поэтому транспортные коридоры, которые на сегодня есть, должны находиться под международной гарантией - ООН или Турции, что будет достаточно, чтобы полноценно работал "зерновой коридор".

Видео дня

"С военной точки зрения мы оцениваем ситуацию, как стабильно напряженную, потому что в Черном море находится развернутая корабельная группировка врага, это и боевые корабли, и суда обеспечения, и пограничная служба - корабли патрульного типа. То есть, они пытаются контролировать побережье вдоль Крыма, стараются максимально разоблачать надводную обстановку с помощью боевых кораблей, а на судах обеспечения могут находиться БПЛА, в том числе операптивно-тактического типа", - сказала она.

Россияне открыли огонь по судну "Сукра Окан" - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 августа, Минобороны РФ заявило, что оккупанты открыли огонь по сухогрузному судну "Сукра Окан" под флагом Палау, направлявшегося в украинский порт Измаил.

Якобы по судну стрелял патрульный корабль Черноморского флота "Василий Быков", а для принудительной остановки судна с российского корабля был открыт огонь из автоматического стрелкового оружия. Также с борта патрульного корабля якобы был поднят вертолет Ка-29 с группой российских оккупантов, высадившихся на судне. После инцидента судно продолжило движение в порт.

Вас также могут заинтересовать новости: