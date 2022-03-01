Киев создал Гуманитарный штаб, который в кратчайшие сроки будет обеспечивать киевлян, нуждающихся в помощи, медикаментами, продуктами питания и предметами первой необходимости.

Столица в условиях военного положения делает все, чтобы обеспечить необходимой помощью киевлян, которые в ней нуждаются. В первую очередь были обеспечены бойцы ВСУ, силовых структур и территориальной обороны.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

По его словам, Киев создал Гуманитарный штаб, который в кратчайшие сроки будет обеспечивать киевлян, нуждающихся в помощи, медикаментами, продуктами питания и предметами первой необходимости.

"Вопрос по обеспечению военных мы решили, теперь должны обеспечить их родных и близких, жителей столицы, которые остались дома или находятся в укрытиях. Именно для этого работает Гуманитарный штаб, который имеет опыт эффективной работы в период первого локдауна во время пандемии коронавируса, – сказал Кличко. – Обеспечивать медикаментами, продуктами, предметами первой необходимости будут, прежде всего, тех, кто в этом больше всего нуждается, – одиноких стариков, инвалидов, матерей с маленькими детьми".

Он также отметил, что для сбора помощи и наполнения Фонда обратился к крупному и среднему бизнесу, международным организациям, иностранным партнерам Киева и Украины. Бизнес уже начал помогать, присылают гуманитарную помощь и города европейских и некоторых украинских городов.

Штаб создал электронную платформу, через которую все, у кого есть возможность, могут присоединиться со своими предложениями по поддержке города по следующим направлениям: Медикаменты и лекарства; Продукты питания; Предметы первой необходимости; Логистические услуги; Человеческие ресурсы (волонтеры).

"Я призываю всех, кто хочет и может оказать помощь, откликнуться. Мы должны защитить киевлян и обеспечить необходимым тех жителей города, которые сегодня больше всего нуждаются в помощи", – подчеркнул Кличко.

Контакты Гуманитарного штаба – на сайте мэрии Киева.