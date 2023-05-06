Украина работает над тем, чтобы вернуть домой женщин, попавших в плен к оккупантам.

Сегодня в российском плену находятся несколько сотен украинских женщин-военнослужащих. Украина российских женщин в плену не удерживает.

Об этом сообщили на брифинге в субботу представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко и Виктория Цымбалюк, пишет Укринформ.

"Во вражеских казематах находится несколько сотен украинских женщин-военных. Координационный штаб и все органы государственной власти работают для того, чтобы как можно быстрее добиться их возвращения", – заявил Охрименко.

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По словам Виктории Цымбалюк, Украина не удерживает в плену женщин-военнослужащих вражеской армии, поскольку это прямо запрещено Женевской конвенцией, которые предусматривают не содержание в плену женщин-военных, и также требует этого от России.

"Попавшие в плен российские женщины-военнослужащие были репатриированы. Этого мы требуем и от российской стороны: вернуть женщин пленных без условий и обменов", – заявила она.

Цымбалюк отметила, что украинским властям точно известно количество находящихся в плену женщин-военнослужащих. А вот число женщин-гражданских, похищенных оккупантами, не установлено. В Координационном центре уверяют, что работают над выяснением этого числа и над возвращением украинок домой.

Возвращение пленных – последние новости

В последний раз обмен пленными между Украиной и Россией состоялся на Пасху 26 апреля. В тот день удалось освободить более 40 военных и двух гражданских Среди освобожденных были в том числе защитники "Азовстали".

По словам президента Зеленского, за все время полномасштабной фазы войны из российского плена удалось освободить 2279 украинцев. Кроме того, сегодня более 7 тысяч украинцев официально числятся в списках пропавших без вести. Из этого числа каждый шестой – гражданский.

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