Чем больше пленных – тем больше обменов и возвращений домой наших героев.

Оккупанты своими заявлениями о том, что не будут брать пленных, хотят спровоцировать украинских военных к жестокости.

Об этом отмечает министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook, комментируя "приказы" главаря военных российских бандитов "вагнеровцев" Евгения Пригожина "не брать пленных".

Министр юстиции Украины подчеркнул, что убийство военного, который сдается в плен, жестокое обращение с пленными, а так же приказ не брать пленных – военные преступления.

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"У нас были, есть в настоящее время, и будут военнопленные "вагнеровцы". Чуть ли не треть из них – 300 (раненые - УНИАН), и им была оказана медицинская помощь, что является свидетельством того, что Украина придерживается международного гуманитарного права и собственного Уголовного кодекса", - подчеркнул Малюська.

Он отметил, что Украина – не Россия, поэтому не может позволить себе совершать военные преступления.

"Мы - часть европейской цивилизации и уважаем верховенство права. Не в последнюю очередь из-за этого мы и имеем поддержку наших международных партнеров", - отметил министр.

При этом он добавил, что чем больше пленных российских военных, тем больше будет обменов и возвращений домой наших героев из российского плена.

"Оккупанты фейками пытаются прикрыть собственную жестокость и военные преступления. Так же фейками они провоцируют наших военных опуститься до их уровня и стать военными преступниками, чтобы иметь возможность на весь мир заявлять, что мы – одинаковые", отмечает министр юстиции.

Заявление Пригожина о намерении не брать пленных -детали

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин приказал своим наемникам не брать пленных. Отныне "вагнеровцы" якобы будут "уничтожать всех". Соответствующее видео появилось в Сети накануне. На кадрах Пригожин пафосно говорит, что оккупанты якобы никогда не будут нарушать международные законы гуманизма.

В начале апреля в сети начало распространяться жуткое видео казни украинского военнопленного: российские оккупанты ножом отрезали голову еще живому человеку.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что бойцы из ЧВК "Вагнер", которые признались в убийствах украинских детей в Бахмуте и Соледаре, должны быть идентифицированы, и виновные за эти военные преступления должны быть наказаны.

В СМИ появилось видео интервью "вагнеровца", в котором тот рассказывает, что в одном из подвалов Бахмута находились примерно 300-400 человек, в частности, около 40 детей. Руководство ЧВК отдало приказ уничтожить всех-мужчин, женщин, пенсионеров и даже детей. По его словам, "вагнеровцы" зашли туда группой и ни одного человека не выпустили. В частности, преступник сам выстрелил девочке пяти-шести лет в голову.

При этом он утверждает, что главарь военных бандитов Евгений Пригожин приказал убивать всех, никого в плен не брать. Это, по его словам, произошло 18 марта.