Есть небольшой процент дел, когда люди обратились, а родные не исчезали - просто нет радиосвязи.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко рассказал о том, сколько пропавших без вести гражданских и военных украинцев в настоящее время разыскивает Офис уполномоченного.

"Чуть более 7 тысяч человек сейчас мы разыскиваем. Это те люди, чьи родственники обратились к нам - в Офис уполномоченного, для того, чтобы мы начали поиск их родных. Если брать процентно, то это где-то 15% гражданские, а другие - это обращение родных наших военных, которых мы разыскиваем", - сообщил Котенко во время интервью, которое транслировалось в эфире телемарафона.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах акцентировал, что всего за весь период полномасштабного российского вторжения в Украину было заведено более 15 тысяч дел о пропаже без вести.

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На уточняющий вопрос о том, если сейчас более 7 тысяч человек считаются пропавшими без вести, то это означает, что 8 тысяч человек уже найдены - живыми или мертвыми? Он ответил утвердительно - "Да" и объяснил. "Что включает эта цифра, чтобы было понятно. Во-первых, к нам обращаются люди, родные которых находятся в плену также, то есть есть обращение и когда человек освобождается из плена, мы дело закрываем, потому что человек нашелся", - сказал Котенко.

Он добавил, что около 1 тыс. 500 тел погибших украинских защитников удалось вернуть домой.

Кроме того, Уполномоченный по вопросам лиц пропавших без вести заметил, что есть еще небольшой процент дел, когда люди обратились, а родные не исчезали - просто нет радиосвязи.

"Бывает такое, что и по неделе, по две, а то и по месяцу нет радиосвязи с человеком, а родные к нам обращаются и разыскивают", - сказал Котенко.

Он отметил, что в эту же цифру входят также обращения в отношении пленных. "Если мы на 100% знаем, что человек находится в плену, есть видеодоказательства, фотодоказательства и подтверждение международного комитета Красного Креста. Это также доказательство", - подчеркнул Котенко.

Пропавшие без вести в Украине - детали

2 мая в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести, где будут собраны и централизованы данные о пропавших без вести. Этот реестр был разработан Министерством внутренних дел совместно с Уполномоченным по пропавшим без вести и другими ведомствами.

4 мая в МВД назвали количество пропавших без вести украинцев. По информации заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко с начала войны было зарегистрировано 101 543 факта относительно без вести пропавших граждан. в дальнейшем эта информация была внесена в единый учет, который ведется Национальной полицией, далее проводились первоочередные действия по проверке. Отмечалось, что 54 310 человек были разысканы. По словам замминистра МВД Тимченко в розыске остаются 23 760 человек, которые исчезли при особых обстоятельствах.

Кроме того, ранее сообщалось о розыске похищенного Россией корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка, которого вместе с его отцом россияне похитили 3 марта 2022 года во время оккупации Киевщины. Впоследствии Василия - отца Дмитрия Хилюка, оккупанты отпустили, а Дмитрия вместе с еще сотнями украинцев, незаконно вывезли в Россию. Отмечалось, что единственным известием было письмо журналиста от апреля 2022 года. Акцентировалось, что Россия в публичной коммуникации отрицает похищение Дмитрия Хилюка.

Сегодня, 4 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в комментарии УНИАН сообщил, что около недели назад заработал новый канал, благодаря которому украинские власти могут получать данные о пленных Россией гражданских украинцах. Он отметил, что направлял письмо уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой для получения более подробной информации о похищенном Россией журналисте УНИАН Дмитрии Хилюке, однако ответа пока не получил.