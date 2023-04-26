Среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену.

Украина провела новый раунд обмена пленными с Российской Федерацией. Из российского плена удалось освободить еще 42 украинских военных и двое гражданских.

"Очередной обмен пленными. Нам удалось вернуть домой 44 наших человека. Среди них - 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Люди защищали Мариуполь, "Азовсталь", Херсонщину, сражались с врагом на востоке", - сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По словам Ермака, также освободили двух гражданских.

Видео дня

"Среди освобожденных есть раненые, которых враг пытал в плену. Также есть двое мужчин, жен которых ранее освободили из плена", - добавил он.

Обмены пленными - последние новости

10 апреля Украина вернула домой 100 военнопленных, среди которых защитники Мариуполя и Гостомеля.

16 апреля из российского плена были освобождены еще 130 украинских военных. По данным Офиса президента Украины, обмен происходил в течение нескольких дней в несколько этапов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, по состоянию на 24 апреля из российского плена удалось освободить 2 238 человек, 140 из которых - гражданские.

Вас также могут заинтересовать новости: