Президент поблагодарил украинских военных за пополнение обменного фонда, поскольку каждый российский пленный – это возможность обмена нашего человека.

С начала полномасштабной войны России против Украины из российского плена удалось освободить уже 2279 украинцев и украинок. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В своем вечернем видеообращении к украинцам глава государства напомнил, что сегодня, 26 апреля, удалось вернуть домой в Украину еще 44 украинца из российского плена.

"Большинство – это военные. С разных направлений. Есть среди них защитники "Азовстали" и Мариуполя, других городов Донетчины, Херсонщины, Харьковщины... Большинство – рядовые и сержанты. Есть офицеры. Двое – гражданские. И это важно, что команда работает в отношении всех, кто в плену... даже если это особенно трудно, как, в частности, в отношении некоторых категорий пленных, и это не только военнопленные, которых сложно возвращать, но и, к примеру, гражданские пленные – одна из тех категорий, в отношении которой сложно", – подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Он отметил, что обо всех помнят в Украине, и даже если в отношении конкретного человека нет точной информации о том, что с ним произошло, где может находиться, такого человека все равно ищут и все проверяют настолько, насколько возможно.

"Украина должна вернуть всех своих. Я благодарю всех вас, ребята, кто координирует эту работу: Буданов, Ермак, Лубинец, Усов, Малюк, Клименко... Спасибо каждому и каждой, кто помогает и в ГУР МО, и в Офисе, и в СБУ, и в других наших структурах. Конечно, спасибо отдельно всем нашим воинам на передовой, кто собирает пополнение для обменного фонда. Каждый российский пленный – это возможность обмена нашего человека", – сказал Зеленский.

Освобождение пленных украинцев

26 апреля в рамках очередного обмена из российского плена удалось вернуть еще 42 украинских военных и 2 гражданских. Среди них – 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Среди освобожденных, в частности, защитники Мариуполя, Херсонщины.

10 апреля Украина вернула домой 100 военнопленных, среди которых защитники Мариуполя и Гостомеля. В то же время 16 апреля из российского плена были освобождены еще 130 украинских военных.

Зеленский информировал, что по состоянию на 24 апреля из российского плена удалось освободить 2 тыс. 238 человек, 140 из которых – гражданские.

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