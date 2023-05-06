В частности, вчера было уничтожено 7 вражеских танков, и по 14 единиц бронированных машин, артиллерии и беспилотников.

Украинские военные за минувшие сутки, 5 мая, ликвидировали еще 560 российских захватчиков.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 193 тысячи 770 человек.

Также враг потерял 3 тыс. 717 танков (7 за сутки), 7 тыс. 238 боевых бронированных машин (14 за сутки), 2 тыс. 992 артиллерийские системы (14 сутки), 552 реактивные системы залпового огня (2 сутки), 306 средств противовоздушной обороны (2 сутки), 5 тыс. 936 единиц атомобильной техники и автоцистерн (20 за сутки), а также 375 единиц специальной техники (2 за сутки).

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Кроме этого, украинские защитники "приземлили" 2 тыс. 554 вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня (14 за сутки).

Не претерпели изменений вражеские потери среди самолетов - 308, вертолетов - 294, крылатых ракет - 947, а также кораблей и катеров - 18.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генштаба ВСУ, основные силы российские захватчики продолжают бросать в наступления и штурмы на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, за сутки, 5 мая, в этих районах было отбито около 50 атак россиян.

Между тем, в Минобороны Украины заявили, что враг не отказался от планов до 9 мая взять Бахмут под контроль. В частности, на это направление российские террористы привлекают как можно больше "вагнеровцев" с других направлений.

Однако, украинские защитники и защитницы удерживают позиции, отражают атаки и штурмы врага и наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике. Отдельно, авиация Сил обороны 5 мая нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

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