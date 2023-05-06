В эпицентре боевых действий остаются Марьинка и Бахмут.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там было отбито около 50 атак оккупантов.

Как говорится в утреннем сводке Генштаба, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, однако наши защитники держат оборону.

На Волынском и Полесском оперативная обстановка остается без изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиаудары по Ивановке, Леоновке, Бучкам Черниговской области и Зноб - Трубчевской на Сумщине. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Старая Гута, Барановка, Толстодубово, Бачевск, Ходино, Волфино Сумской области, а также Красная Заря, Уды, ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, глубокое, Лукьянцы, Нескучное, Старица на Харьковщине.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам россиян подверглись Бологовка, Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное и Стельмаховка Харьковской области.

На Лиманском направлении интервенты наступательных действий не проводили. В то же время артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка Луганской области и Невское, Ямполовка, Белогоровка, Верхнекаменское и спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступать, продолжаются бои в городе Бахмут. Оккупанты провели безуспешные штурмы в направлении Григоровки, Ивановского и Нью-Йорка. От российских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Славянск, Александро-Шультино, Южное, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступал в районе Авдеевки, успеха не имел. Обстрелял Орловку, Ласточкино, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток силы обороны Украины отбили атаки в районе Марьинки. Вражеские обстрелы подверглись также Курахово, Георгиевка, победа, Елизаветовка, Катериновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг не наступал, но обстрелял Шахтерское, Пречистовку и Угледар в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают обороняться, атакуют только мирное население. Противник обстрелял более 40 населенных пунктов. Среди них - Бурлацкое, Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Степногорск Запорожской области; Никополь - Днепропетровской; Золотая Балка, Дудчане, веселое, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Война в Украине - последние новости

По данным ISW, Минобороны России изменило приоритет на поле боя, переместив оперативный фокус с захват Бахмута на подготовку к украинскому контрнаступлению.

Журналисты поименно установили более 22 тысяч погибших российских военных в Украине. В Генштабе указывали, что с 24 февраля 2022 года и по Сегодня уничтожено более 193 тысяч российских оккупантов.

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