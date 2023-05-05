В то же время украинские воины продолжают обороняться.

Российские оккупанты изо всех сил пытаются взять Бахмут под контроль до 9 мая.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, россияне стараются максимально привлечь к штурмам "вагнеровцев" с других направлений.

"Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении", - сообщила Маляр.

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В то же время украинские бойцы не дают врагу прорвать оборону. Кроме того, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев".

Ситуация в Бахмуте - последние новости

Оккупанты пытаются захватить Бахмут с лета прошлого года, несколько раз заявляя о выходе ВСУ из города. Однако у самих оккупантов все не так хорошо, как выдает роспропаганда. Вчера главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пожаловался на нехватку боеприпасов и колоссальные потери среди его боевиков. В своем видео он показал десятки трупов своих наемников и обругал Шойгу и Герасимова.

Кроме того, вчера Пригожин заявил, что из-за снарядного голода "вагнеровцев" 10 мая выведут из Бахмута. Однако эксперты скептически комментируют эти высказывания. Военный эксперт Петр Черник считает, что к заявлениям россиян о выходе из Бахмута нужно относиться очень аккуратно и осторожно. По словам эксперта, верить заявлениям российского врага нельзя, поскольку это может оказаться ловушкой.

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