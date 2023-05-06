В свою очередь, Россия за прошедшие сутки нанесла по Украине 8 ракетных и 49 авиационных ударов.

Украинская военная авиация 5 мая нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 6 мая.

Отмечается, что за минувшие сутки защитники Украины сбили 5 российских беспилотников типа "Shahed-136/131", 2 беспилотника типа "Zala", и по одному БпЛА "Орлан-10", "Куб" и "Ланцет".

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство противовоздушной обороны и еще 5 важных целей противника", - говорится в сообщении.

Видео дня

В свою очередь, Россия за прошедшие сутки нанесла по Украине 8 ракетных, 49 авиационных ударов. Также оккупанты совершили 82 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Пострадали мирные люди, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - отметили в Генштабе.

Вас также могут заинтересовать новости: