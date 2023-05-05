За минувшие сутки на Таврическом направлении российские захватчики потеряли больше роты личного состава после безуспешных атак украинских позиций. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.
В частности, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях, активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.
"За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции. Успеха не имел, отошел", - сообщил Тарнавский.
Бригадный генерал отметил, что российские оккупанты применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, обстреливают позиции украинских подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. Для корректировки огня артиллерии противник использует БПЛА.
При этом, в общем, на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 468 обстрелов.
В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины на Таврическом направлении в течение суток выполнили 762 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее.
"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожено и повреждено 21 единицу вооружения и военной техники противника", - сообщил Тарнавский.
В частности, было уничтожено 1 танк, 2 БМП, 3 единицы реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч", самоходную гаубицу 2С3 "Акация", станцию РЭБ "Поле-21", самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", автоматизированную станцию постановки помех Р330Ж "Житель" и другую инженерную и автомобильную технику. Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.
Потери РФ в Украине - последние данные
Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день уничтожено более 193 тысяч российских оккупантов. Украинские военные за минувшие сутки, 4 мая, ликвидировали 620 российских оккупантов.