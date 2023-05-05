Также Силами обороны Украины уничтожено и повреждено 21 единицу вооружения и военной техники, взорваны два склада боеприпасов российских захватчиков.

За минувшие сутки на Таврическом направлении российские захватчики потеряли больше роты личного состава после безуспешных атак украинских позиций. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

В частности, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях, активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям украинских войск.

"За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции. Успеха не имел, отошел", - сообщил Тарнавский.

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Бригадный генерал отметил, что российские оккупанты применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, обстреливают позиции украинских подразделений и населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения. Для корректировки огня артиллерии противник использует БПЛА.

При этом, в общем, на Таврическом направлении в течение суток зафиксировано 468 обстрелов.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины на Таврическом направлении в течение суток выполнили 762 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее.

"Потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. Уничтожено и повреждено 21 единицу вооружения и военной техники противника", - сообщил Тарнавский.

В частности, было уничтожено 1 танк, 2 БМП, 3 единицы реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч", самоходную гаубицу 2С3 "Акация", станцию РЭБ "Поле-21", самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика", автоматизированную станцию постановки помех Р330Ж "Житель" и другую инженерную и автомобильную технику. Также были уничтожены 2 склада боеприпасов врага.

Потери РФ в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля 2022 года и по сегодняшний день уничтожено более 193 тысяч российских оккупантов. Украинские военные за минувшие сутки, 4 мая, ликвидировали 620 российских оккупантов.

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