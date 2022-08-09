Вражеская авиация сосредотачивает усилия на поражении военных объектов на Донецком направлении.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержки действий наземных группировок. Усилия сосредотачивает на поражении военных объектов на Донецком направлении", - говорится в сообщении.
Между тем, украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. Вследствие потерь личный состав врага на многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.
Напомним, ранее эксперт объяснил, почему авиация РФ не появляется в небе Украины. По словам Олега Жданова, командование российской армии боится выпускать самолеты в зону поражения украинских средств ПВО.
Напомним, что ранее зенитчик Воздушных сил ВСУ, подполковник Денис Жариный рассказал, как над Киевом сбили семь вражеских самолетов за 11 минут.