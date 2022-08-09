Тем временем наши защитники успешно уничтожают захватчиков, их склады с боеприпасами и технику.

Вражеская авиация сосредотачивает усилия на поражении военных объектов на Донецком направлении.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержки действий наземных группировок. Усилия сосредотачивает на поражении военных объектов на Донецком направлении", - говорится в сообщении.

Между тем, украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. Вследствие потерь личный состав врага на многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему авиация РФ не появляется в небе Украины. По словам Олега Жданова, командование российской армии боится выпускать самолеты в зону поражения украинских средств ПВО.

Напомним, что ранее зенитчик Воздушных сил ВСУ, подполковник Денис Жариный рассказал, как над Киевом сбили семь вражеских самолетов за 11 минут.

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