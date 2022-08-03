В связи с плохими погодными условиями оккупанты снизили интенсивность полетов.

Вражеская авиация сосредотачивает усилия на поражении военных объектов на Донецком направлении.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на 6:00 3 августа.

"Авиационная группировка противника ведет систематические боевые действия с целью поддержки действий наземных группировок. Усилия сосредотачивает на поражении военных объектов на Донецком направлении. В связи с плохими погодными условиями интенсивность полетов авиации снижена", - говорится в сообщении.

Тем временем ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ продолжают выполнение огневых заданий по опорным пунктам, скоплениям живой силы и базам логистического обеспечения врага.

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По состоянию на 3 августа 2022 года на Донетчине враг основные усилия сосредоточивает на Бахмутском направлении.

На направлении Северска противник осуществлял обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, а также танков у Северска, Серебрянки и Григоровки. Вел воздушную разведку БПЛА неподалеку Никифоровки и Татьяновки.

На Бахмутском направлении вел обстрелы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Кодема, Семигорье, Майское, выемка, Берестовое, Бахмутское и Опытное.

Нанес авиаудары вблизи Семигорья и Белогоровки. Противник вел наступление в районе западной окраины Берестового, успеха не имел, отошел. Такая же ситуация на направлениях Владимировка - Яковлевка и Семигорье - Кодема.

На направлениях Владимировка - Соледар и Покровское - Бахмут боевые действия продолжаются.

На направлении возрождения - Кодема и Доломитное - Семигорье украинские воины нанесли мощное огневое поражение и заставили оккупантов отойти.

На Авдеевском направлении враг обстреливал район Авдеевки. Пытался улучшить тактическое положение, безуспешно, с потерями отошел.

На Новопавловском и запорожском направлениях обстрелы зафиксированы неподалеку Константиновки, Новоселки, Великой Новоселки, волшебного, Малой Токмачки, Новополя, Юрковки и Гуляйполя.

Для противодействия техническим средствам разведки противник разворачивает средства радиоэлектронной борьбы.

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