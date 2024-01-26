В результате операции зачищен опорный пункт россиян, несколько оккупантов пополнили обменный фонд.

На Донецком направлении воины Сил спецопераций зачистили опорный пункт врага, нескольких оккупантов взяли в плен. Об этом сообщается в Telegram ССО, где также обнародовано видео работы наших военных.

"Операторы 8-го отдельного полка ССО совершили удачный налет на опорный пункт противника на Донецком направлении. Боевая группа действовала быстро и слаженно: пока одна часть операторов отвлекала врага огнем из RGP-40, другая – подошла вплотную к противнику с тыла. Воины ССО зачистили опорный пункт, двух военнослужащих противника взяли в плен", - говорится в сообщении.

Трехминутное видео даст полное понимание о дерзости и профессионализме операторов ССО.

Операции сил ССО

Как сообщал УНИАН, вчера ССО информировали о другой удачной операции. Во время проведения специальной разведки на южном направлении операторы 73-го Морского центра Сил спецопераций обнаружили наблюдательные посты противника и личный состав, находившийся на них.

Сначала по оккупантам было нанесено поражение с помощью тепловизионного дрона с системой сброса. После этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа ССО. В результате профессиональной работы наших воинов уничтожены вражеские наблюдательные посты и пять военнослужащих противника.

В ССО подчеркнули, что в дальнейшем это позволит контролировать больше участков на данном направлении.

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