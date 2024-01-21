У рядового спецназовца во время выполнения задания с собой, в частности, должны быть гранатомет, автомат, пистолет, гранаты и средства ночного видения, поделился защитник Украины.

На одном бойце ССО (это Силы специальных операций Вооруженных сил Украины) "только амуниции на миллион гривень".

Тренировка бойца на протяжении Q-курса (специальный курс в рамках этапа отбора в подразделения Сил спецопераций) стоит 500 тысяч гривень, рассказал "Телеграфу" спецназовец Захар Бирюков, который получил очень серьезные травмы на передовой и чудом остался в живых.

"Кто такой рядовой боец сил ССО? Он идет на задание и у него автомат, пистолет, гранатомет, гранаты, радиосвязь, средства ночного видения, и все это он должен уметь использовать в бою в нужное время", - поделился собеседник.

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По его словам, спецназовец также должен быть физически развитым, уметь хорошо плавать, ориентироваться на местности, контролировать врага и своих товарищей, а также держать под контролем время.

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В сети часто появлялась информация, что защитники Украины сами покупаю себе вещи, которые им необходимы для того, чтобы воевать против россиян, или же их им передают активисты. Глава Министерства финансов Сергей Марченко сказал, что для наших воинов на складах есть достаточно вооружения и снаряжения. По словам чиновника, украинское государство каждый день тратит 5 миллиардов гривень на сектор безопасности и обороны.

Позже руководитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич говорил, что насчет покупки одежды воинами в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. Нардеп добавил, что иногда военные сами покупают себе амуницию премиум-класса.

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