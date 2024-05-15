С этой целью группа украинских парламентариев полетела в США для переговоров.

Украина давит на администрацию Джо Байдена, чтобы США отменили запрет на использование американского оружия для ударов по России.

Как говорится в материале Politico, украинские чиновники сосредоточили усилия, чтобы заставить администрацию Байдена отменить запрет на использование оружия, изготовленного в США, для ударов внутри России. Этот запрет не давал им атаковать позиции России во время подготовки атаки на Харьковщину. На этой неделе группа украинских парламентариев находится в Вашингтоне, чтобы заручиться помощью Конгресса в этом вопросе.

Украинские чиновники неделями наблюдали, как россияне скапливаются у украинской границы, не имея возможности использовать предоставленное США оружие для нанесения превентивного удара из-за политики Вашингтона. Администрация Байдена в качестве условия отправки в Украину оружия дальнего радиуса действия заявила, что оно не может использоваться для ударов на территории России.

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"Главная проблема сейчас заключается в том, что политика Белого дома ограничивает нашу способность наносить удары по военным целям внутри России", - заявил Давид Арахамия, глава "Слуги народа".

Россия хорошо осознает это ограничение и смогла сконцентрировать по меньшей мере 30 000 военных и оборудования на границе, не опасаясь поражения тактическими ракетными системами дальнего радиуса действия, предоставленными США.

"Мы видели, как их военные сидели в одном-двух километрах от границы внутри России, и мы ничего не могли с этим поделать", - заявила председатель спецкомиссии Верховной Рады Украины по вопросам вооружений и боеприпасов Александра Устинова.

Парламентарии являются частью большей группы украинских законодателей, которые на этой неделе встречаются с рядом членов Конгресса, чтобы попытаться привлечь их к попытке заставить Белый дом изменить курс.

Два официальных лица США на просьбу о комментариях подтвердили, что политика администрации Байдена не изменилась.

"Помощь предназначена для обороны, а не для наступательных операций на российской территории", - сказал один из чиновников на условиях анонимности.

Россия напала на Харьковскую область, использовав проблемы в украинской армии, в частности дефицит живой силы и отсутствие должным образом подготовленной обороны вблизи Харькова. Это ставит под угрозу город с 1 миллионом жителей и потенциально дает России критически важный плацдарм.

В марте Владимир Путин заявил, что рассматривает возможность создания буферной зоны вблизи Харькова, чтобы усложнить для Украины запуск беспилотников, нацеленных на российскую нефтяную инфраструктуру.

Институт изучения войны оценил подтвердил, что российские войска уже захватили несколько населенных пунктов вблизи границы и разрушают мосты, чтобы усложнить контратаку Украины. Это свидетельствует о том, что российские силы отдают предпочтение созданию "буферной зоны", а не пытаются прорваться глубже.

Табу касательно американского оружия

Ограничение администрации Байдена на использование оружия американского производства для ударов по территории России действует с момента полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года и уже давно разочаровывает украинских чиновников.

"Россияне сейчас умны, потому что знают, что украинцам запрещено бить по территории России. И мы видели, что вся их военная техника стоит в одном-двух километрах от границы возле Харькова, и мы ничего не могли сделать", - сказала Устинова.

В этом месяце правительство Великобритании отменило аналогичное ограничение на использование британского оружия. Официальные лица США все больше верят, что планы Путина мобилизовать новые военные подразделения в сочетании с дополнительными боеприпасами из Пекина и уменьшением поддержки Киева Западом могут принести ему победу в Украине.

"Это может быть не та победа, которой изначально хотел Путин, то есть полный захват Украины. Но до конца этого года он, возможно, сможет использовать свои достижения, чтобы договориться о выгодных условиях для Москвы", - говорят трое чиновников, знакомых с данными западной разведки.

Анализ значительно строже того, который обнародовали американские официальные лица полгода назад, и свидетельствует о том, что нехватка боеприпасов в Украине и усиление позиций России на поле боя изменили ход войны.

Российский лидер сменил топ-чиновников своего сектора обороны и теперь нацелится на мобилизацию. Бывший "Вагнер" объединился в новые подразделения, которые будут использоваться для укрепления позиций России в Украине.

Эти новые войска дадут России возможность продвигаться к Харькову, который все больше подвергается российским воздушным и ракетным ударам во время подготовки к наземному штурму. Новые силы также позволят менее опытным войскам удерживать уже захваченные территории, создавая новую мрачную реальность для Киева, который пытается мобилизовать новобранцев.

Украина в течение нескольких месяцев наносила удары внутри России, используя собственные небольшие беспилотники для нападения на нефтяные объекты. Но чиновники в Киеве настаивают, что им нужны более мощные ракеты США, чтобы прорвать российскую ПВО вдоль границы.

"Все знали, что россияне стягивают живую силу под Харьков, все знали, что они стягивают много артиллерии, и теперь они стремятся превратить Харьков во второй Мариуполь или Алеппо. Мы постоянно возвращаемся к той же проблеме - Россия диктует нам, что мы должны делать. Вы даете нам палку, но не позволяете нам ее использовать", - сказала Устинова.

Бои на Харьковщине: последние новости

По данным Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", Россия задействовала в боях на севере Харьковской области до пяти батальонов личного состава.

Представитель ОСУВ опроверг информацию о том, что в Волчанске продолжаются городские бои. По его словам, украинские войска работают над зачисткой окраин города.

Тем временем российские захватчики бьют по Харькову, в городе в течение всего дня раздаются взрывы. Днем в центре города попали в многоэтажку, пострадали 11 человек, в том числе ребенок 8 лет.

Несколько российских и украинских источников сообщили, что оккупанты используют новую тактику на этом направлении - небольшие штурмовые группы численностью до пяти человек проникают на украинские позиции, а затем объединяются с другими небольшими штурмовыми группами в большую ударную. В Волчанске беспилотник снял, что оккупанты действуют именно таким методом.

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