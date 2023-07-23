Среди пострадавших в результате вражеской атаки есть дети.

В ночь на воскресенье, 23 июля 2023 года, российские оккупанты совершили очередной ракетный удар по Одесской области. В результате атаки в Одессе есть повреждения гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения, есть раненые и погибший.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Он добавил, что информация о пострадавших уточняется.

По состоянию на 03:00 в Одессе было 18 пострадавших, среди которых 4 детей. По словам Кипера, в больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети. Он подчеркнул, что информация о пострадавших может меняться. Бригады скорой помощи работают на местах.

Видео дня

В 03:17 Кипер сообщил, что вследствие ночной террористической атаки на Одессу погиб граждансикй.

В то же время местные телеграм-каналы публикуют видео пожара в одном из религиозных учреждений города. Сообщается, что произошло повреждение Спасо-Преображенского собора, который находится в историческом центре Одессы и находящегося под защитой ЮНЕСКО. О разрушении сооружения, принадлежащего УПЦ МП, сообщили служители религиозного учреждения.

Также отмечается, что в центре Одессы много разрушений, в жилых домах и других сооружениях выбиты стекла.

Ночной удар по Одессе

Ночью 23 июля россияне ударили по Одессе ракетами. В Воздушных силах сообщали о пусках ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3, а также ракет "Калибр" и "Оникс". В Одессе раздавались взрывы, впоследствии сообщалось о пожаре.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал этот удар неприкрытым террором мирного города. Он подчеркнул, что врага необходимо лишить возможностей бить по гражданским и инфраструктуре. Больше систем ПРО, а также ATACMS помогут Украине.

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