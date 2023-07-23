Ночью оккупанты попали ракетой прямо в алтарь главного православного храма Одессы.

Клирик Одесской епархии УПЦ, архидиакон Андрей Пальчук записал эмоциональное видео, в котором рассказал о последствиях российского ракетного удара по Спасо-Преображенскому кафедральному собору.

"Русские твари попали в собор, который строила вся Одесса. Попало прямо в алтарь, все в хлам просто разрушено. Собора больше нет ... спасибо, русские братья ... спасибо, ваша святость (предположительно, речь идет о патриархе всея Руси Кирилле – УНИАН), что вы попали в самое сердце митрополита Агафангела (настоятель храма – УНИАН). Богородица вам этого не простит", - говорит мужчина.

Также епархия сообщает, что ночью произошло прямое попадание ракеты в центральный алтарь, в результате чего частично разрушено здание собора, перекрытие трех нижних этажей, значительно повреждено внутреннее убранство и иконы. Полностью уничтожены служебные помещения нижней части собора.

Сразу после ракетного удара вспыхнул пожар, который быстро удалось локализовать и потушить пожарным командам, оперативно прибывшим на место происшествия. Также известно, что пострадал охранник собора, ему оказана медицинская помощь, он госпитализирован.

"Одесская епархия УПЦ в очередной раз осуждает агрессию РФ против Украины, этот террористический акт против главной святыни и духовного Сердца города Одессы - Спасо-Преображенского кафедрального собора, вокруг которого проживают мирные люди, и сам собор никаким образом не связан с военными объектами", - заявили в епархии.

Удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

Как сообщал УНИАН, ночью российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. Один человек погиб, два десятка получили ранения, среди них - дети. Разрушены жилые дома и Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП. По данным Одесского горсовета, в результате атаки пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Спасо-Преображенский кафедральный собор - это самый большой православный храм Одессы. Он был заложен в 1794 году, а освятили его в 1808 году. В 1936 году собор был разрушен. Восстановили его уже в 2005 году.

Собор имеет статус памятника культурного наследия Украины. Настоятель храма - Митрополит Агафангел.

Вас также могут заинтересовать новости: