По данным ОК "Юг", по состоянию на 5:25 известно о 1 погибшем. Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей.

Во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесской области по меньшей мере пятью видами ракет всех видов базирования.

Как сообщает ОК "Юг", оккупанты применили "Калибры", "Ониксы", Х-22 и Искандер-К, а также баллистические Искандер-М.

Силы противовоздушной обороны уничтожили значительную часть ракет. В то же время остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере шести жилым, в том числе многоквартирным домам.

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"Повреждены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. На одной из центральных площадей Одессы попаданием российской ракеты поврежден собор Украинской православной церкви (Московского патриархата). Пострадали два памятника архитектуры", - отмечают в ОК "Юг".

Также по городу образовано несколько воронок, есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, предположительно будет изменен маршрут городского транспорта.

По состоянию на 5:25 известно о 1 погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали. Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

Также, как сообщил спикер ОК "Юг" Сергей Братчук, в результате ночной атаки россиян значительные повреждения получил бульвар Жванецкого. Кроме того, он предупредил, что улица Приморская закрыта для проезда всех видов транспорта.

Ночной удар оккупантов по Одессе - что известно на сейчас

Ночью 23 июля россияне ударили по Одессе ракетами. В Воздушных силах сообщали о пусках ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3, а также ракет "Калибр" и "оникс". В городе раздавались взрывы, сообщалось о пожаре.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки разрушен Спасо-Преображенский собор, который расположен в историческом центре Одессы и находится под защитой ЮНЕСКО.

Также среди поврежденных в результате ночной атаки россиян объектов – Дом ученых и расположенные рядом дома.

В Нацполиции сообщали о 22 пострадавших, среди которых - 4 ребенка.

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