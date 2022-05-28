Выпускникам школы обещают дипломы "ДНР".

В Мариуполе российские захватчики открыли Мариупольскую общеобразовательную школу №65.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Оккупанты заставили родителей убрать мусор и закрыть окна пленкой.

"Фактически набрано 9 классов разного возраста по 35-45 детей в каждом. В школе работает небольшое крыло по количеству классов. Питания детей нет. Электричество подается от одного генератора, поэтому де-факто образование без какой-либо компьютерной техники. Преподавание - на русском: язык/литература/математика", - рассказал Андрющенко.

По его данным, выпускникам школы обещают дипломы так называемой "ДНР" и предлагают поступление в российские высшие учебные заведения, которые находятся в экономически депрессивных регионах РФ и не пользуются спросом у россиян.

"Советский Cоюз вернулся в Мариуполь во всех ярких красках средневековья и тоталитаризма. Не хватает только переименовать Мариуполь в Жданов и восстановить бюст кату Ленинграда", - отметил советник мэра.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты привезли на улицы временно оккупированного Мариуполя автотелевизоры для пропаганды.

Напомним, что в Херсоне захватчики ищут мариупольцев, чтобы вернуть их домой.

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