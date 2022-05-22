Объекты инфраструктуры не задело.

Сегодня российские захватчики обстреляли Днепропетровскую область: снаряды прилетели в три населенных пункта в Криворожском районе.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук на своей странице в Facebook.

"В течение дня зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов в Криворожском районе. "Градами" оккупанты ударили по Марьянскому, в село прилетело десять снарядов. Еще два удара по территории Апостоловской общины. Объекты инфраструктуры не задело", - написал он.

Кроме того, днем в Павлоградском районе одна вражеская ракета упала в реку Самара. "Без пострадавших", - добавил Лукашук.

Он отметил, что другие районы Днепропетровщины атакам сегодня не подверглись. Российских оккупационных войск на территории области нет.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе Россия обстреляла сегодня 45 населенных пунктов: 7 гражданских погибли, еще 8 получили ранения.

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