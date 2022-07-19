Россиянин пожаловался, что по их позициям прилетел кассетный снаряд у костра.

Украинские военные попали снарядом в костер, на котором российские оккупанты готовили еду.

Видео распространили в соцсетях.

На кадрах оператор показывает на камеру зажженную буржуйку и жалуется, что по их позициям прилетел кассетный снаряд у костра.

После того как оккупант подошел ближе к снаряду, на него с неба упал еще один снаряд.

Война в Украине: актуальные данные

Враг продолжил обстрелы востока Украины, нанося ракетные удары по другим украинским регионам.

Русская армия пошла в наступление на Славянском направлении. Все попытки штурмовых действий в направлениях населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины успешно отбили.

По мнению экспертов из Института изучения войны, на текущем этапе войны Россия сосредоточится на захвате Северска и Бахмута, не отдавая приоритет захвату Славянска.

А вот британские разведчики считают, что россияне сталкиваются с нехваткой личного состава и разрываются между наступлением на Донбассе и обороной оккупированной Херсонской области.

В боях ВСУ уничтожили уже 38 550 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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