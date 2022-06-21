По его словам, война между Украиной и Россией может закончиться внезапно.

Война в Украине может окончиться внезапно, если президент Российской Федерации Владимир Путин умрет.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Война может закончиться в любой момент. Вот Путин – раз и завтра умер и она очень быстро закончится. А может еще продолжаться месяцами – до ноября, до декабря... Годами – не знаю, но вот если "идеально" – Путин жив-здоров, то вполне со вспышками, с падением и интенсивностью, с новым поднятием может еще и к следующему лету эпизодическими вспышками идти", – рассказал он Гордону.

По его словам, боевые действия могут продолжаться месяцами, но активная фаза войны "замрет до зимы".

"Но активно, так чтобы уже совсем активно, она замрет до зимы. Их не вытянет никакая экономика российская несчастная, не вытянут бесконечные попытки волн мобилизации, бросания войск и так далее. Дураки заканчиваются даже в России, как ни странно", - отметил Арестович.

Он также убежден, что война закончится победой Украины.

"Для меня победа – границы по состоянию на 24 августа 1991-го. Крым нужно забирать, Донбасс нужно забирать. Все наше. Должна конечная быть поставлена точка полной справедливости – все вернули свое", – резюмировал Арестович.

Вместе с тем, по его словам, если Путин умрет, тогда "Кремль начнет торговлю с Западом за отмену санкций. Сопровождая выводом войск", - написал Арестович под обнародованным видео.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, на сегодня ширина украинского фронта – уже более 2,5 тысячи километров.

Как писал УНИАН, ранее в июне Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщал, что ширина фронта составляет 2450 км, из которых на 1105 км ведутся активные боевые действия.

Опрошенные The Washington Post источники и аналитики считают, что война в Украине может перерасти в конфликт низкой интенсивности или завершиться как Корейская война 1950-53 годов – без формального конца и с образованием милитаризованного границы с оккупированной украинской территорией.

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