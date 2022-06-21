В результате обстрела Харькова 21 июня погибли четыре человека, ранены – 10.
Об этом в Facebook сообщила советник председателя Харьковского областного совета Наталья Попова.
"Вследствие обстрела россиянами Харькова на сейчас: ранено 10, погибло 4 человека", – рассказала она.
По словам Поповой, среди погибших – один ребенок.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, оккупанты в очередной раз обстреляли жилой район Харькова. Обстрелы были зафиксированы в Индустриальном районе, ранее сообщалось о 7 раненых и одной жертве.
Накануне советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович дал неутешительный прогноз по ситуации в Харькове, посоветовав харьковчанам выезжать из города и вывозить детей, поскольку обстрелы города - "это надолго".
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