Соединенные Штаты и их союзники готовятся к длительному конфликту в Украине.

В администрации президента США Джо Байдена еще до полномасштабного вторжения России в феврале обсуждали возможность того, что война в Украине перерастет в затяжной конфликт.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного государственного департамента США.

В США надеются, что поставки Украине нового оружия, а также санкции и дипломатическая изоляция России способны переломить ситуацию на поле боя и повлиять на развязывание войны дипломатическим путем.

Даже если этого не произойдет сразу, Вашингтону важно обеспечить, чтобы Россия не смогла захватить Украину, иначе это может поощрить ее до военных кампаний против других соседей или даже членов НАТО. Соединенные Штаты и их союзники готовятся к длительному конфликту в Украине.

"Для нас ориентиром является то, что следствие способности России достичь своих максималистских устремлений будет крайне неблагоприятным для США, очень плохим для наших партнеров и союзников, и не менее плохим для всего мира", – добавил представитель Госдепа.

Опрошенные The Washington Post источники и аналитики считают, что война в Украине может перерасти в конфликт низкой интенсивности или завершиться как Корейская война 1950-53 годов – без формального конца и с образованием милитаризованного границы с оккупированной украинской территорией.

Ранее повидомлялося, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы, траектория войны меняется.

Новые обещанные западные системы вооружения поступают, но слишком медленно и в недостаточном количестве, чтобы предотвратить постепенным, но непрерывным завоеваниям России на Донбассе.

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