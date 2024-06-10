В то же время сейчас напряженная ситуация на Кураховском, Купянском, Лиманском направлениях, где россияне почти не прекращают штурмы.

На Харьковском направлении враг приостановил активные действия, осуществляет перегруппировку войск, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины относительно ситуации с российским вторжением по состоянию на 10.30 10 июня.

В то же время сообщается о напряженной ситуации на Кураховском, Купянском, Лиманском направлениях, где россияне почти не прекращают штурмы.

"На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже семь боевых столкновений в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Пять вражеских атак отбиты без успеха для противника. Два боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Песчаного. На Лиманском направлении нашими защитниками успешно отражено семь атак вблизи Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского и Григорьевки", - информирует Генштаб.

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На Краматорском направлении украинские военные отбили две атаки оккупантов в районах Клещеевки и Андреевки. На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны отбили одну атаку российских захватчиков севернее Крынок.

"На Кураховском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток российские войска десять раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Девять вражеских атак отбиты, продолжается бой вблизи Константиновки", - отмечается в сообщении.

На Северском направлении потерпели неудачу три попытки российского агрессора приблизиться к нашим позициям в районах Спирного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Потерь позиций не допущено, подчеркивают в Генштабе.

На Покровском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения. Две атаки врага в районе Новопокровского отбиты. Продолжаются боевые действия в районах Евгеновки и Новопокровского. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе села Копани. Потерь позиций также не допущено.

На Черниговском и Сумском направлениях противник активных наступательных действий не проводил. Ситуация под контролем Сил обороны.

Всего на фронте с начала этих суток произошло 38 боевых столкновений. Захватчики осуществили 11 авиационных ударов с применением 21 КАБ, нанесли 52 удара дронами-камикадзе, более 650 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.

В общем, за минувшие сутки российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 94 авиаудара (в частности, с применением 80 КАБов), задействовал 33 дрона-камикадзе, 1411 FPV - дронов, совершил более 4400 обстрелов, в том числе 101 с применением реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили четыре места скопления личного состава и техники, три средства ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии, одну РЛС и один склад с боеприпасами.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, утром Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 190 российских оккупантов и в целом боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 10 июня, составляют около 519 тыс. 750 человек.

Вчера в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что 8 июня впервые поражен современный истребитель россиян Су-57, который находился на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России - в 589 километрах от линии боевого соприкосновения.

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