На Харьковском направлении враг приостановил активные действия, осуществляет перегруппировку войск, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины относительно ситуации с российским вторжением по состоянию на 10.30 10 июня.
В то же время сообщается о напряженной ситуации на Кураховском, Купянском, Лиманском направлениях, где россияне почти не прекращают штурмы.
"На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже семь боевых столкновений в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Пять вражеских атак отбиты без успеха для противника. Два боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Песчаного. На Лиманском направлении нашими защитниками успешно отражено семь атак вблизи Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского и Григорьевки", - информирует Генштаб.
На Краматорском направлении украинские военные отбили две атаки оккупантов в районах Клещеевки и Андреевки. На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны отбили одну атаку российских захватчиков севернее Крынок.
"На Кураховском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток российские войска десять раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Девять вражеских атак отбиты, продолжается бой вблизи Константиновки", - отмечается в сообщении.
На Северском направлении потерпели неудачу три попытки российского агрессора приблизиться к нашим позициям в районах Спирного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Потерь позиций не допущено, подчеркивают в Генштабе.
На Покровском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения. Две атаки врага в районе Новопокровского отбиты. Продолжаются боевые действия в районах Евгеновки и Новопокровского. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.
На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе села Копани. Потерь позиций также не допущено.
На Черниговском и Сумском направлениях противник активных наступательных действий не проводил. Ситуация под контролем Сил обороны.
Всего на фронте с начала этих суток произошло 38 боевых столкновений. Захватчики осуществили 11 авиационных ударов с применением 21 КАБ, нанесли 52 удара дронами-камикадзе, более 650 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений.
В общем, за минувшие сутки российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам 94 авиаудара (в частности, с применением 80 КАБов), задействовал 33 дрона-камикадзе, 1411 FPV - дронов, совершил более 4400 обстрелов, в том числе 101 с применением реактивных систем залпового огня.
За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили четыре места скопления личного состава и техники, три средства ПВО, два средства ракетных войск и артиллерии, одну РЛС и один склад с боеприпасами.
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Как сообщал УНИАН, утром Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 190 российских оккупантов и в целом боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 10 июня, составляют около 519 тыс. 750 человек.
Вчера в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что 8 июня впервые поражен современный истребитель россиян Су-57, который находился на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области России - в 589 километрах от линии боевого соприкосновения.