Он выразил мнение, что этому поспособствовало разрешение США использовать американское оружие для ударов по территории РФ.

Российское наступление на Харьков "застопорилось" после того, как США частично сняли ограничения для ВСУ на использование своего оружия для нанесения ударов по целям на российской территории.

Об этом заявил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передаетCBS News. "Темпы... операции в Харькове застопорились. Харьков по-прежнему находится под угрозой, но в последние дни оккупанты не смогли добиться существенного прогресса по захвату территории в этом районе", - констатировал Салливан.

"С точки зрения президента, это было разумно. Просто не было смысла не разрешать украинцам стрелять через (линию фронта), чтобы поразить российские орудия и установки, которые стреляют по украинцам", - прокомментировал Салливан. Видео дня

Напомним, во время визита во Францию Байден и Зеленский провели встречу, во время которой американский президент подтвердил поддержку Киева со стороны США.

Разрешение ВСУ на использование западного оружия

США разрешили ВСУ использовать американское оружие для защиты Харьковской области на границе с РФ, преодолев прежние опасения, что разрешение на такие удары может втянуть НАТО в конфликт с Россией.

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