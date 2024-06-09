По состоянию на утро вблизи Волчанска продолжаются два боевых столкновения.

Бои за Волчанск Харьковской области не прекращаются, город продолжает находиться под массированными вражескими обстрелами, что превращает его в руины.

Военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиенко с позывным "Историк", который защищает нашу страну в районе Волчанска, отметил, что в их зоне ответственности продолжаются боевые столкновения с российскими оккупантами.

"Благодаря слаженной работе Сил обороны Украины удается сдерживать штурмовые действия вражеской пехоты и разрушать планы врага по продвижению в городе Волчанск. Несмотря на то, что российская артиллерия, КАБы, FPV-дроны чрезвычайно активно работают в городе, наши военнослужащие держат позиции несмотря на все", - рассказал он.

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На вопрос о том, какую сейчас враг применяет тактику, "Историк" отметил, что "бои за город Волчанск пока не прекращаются".

"Выстроив эффективную оборону и проведя ряд контрнаступательных действий в городе, Силам обороны Украины... удается контролировать большую часть города Волчанск. Но, к сожалению, город продолжает находиться под массированными обстрелами вражеской артиллерии и КАБов, что превращает Волчанск в руины", - сказал военнослужащий.

Он также отметил, что захватнические войска неизменно используют тактику "мясных штурмов" и пытаются достичь тактического успеха. "Благодаря очень слаженной работе Сил обороны Украины и 57-й бригаде нам удается их планы срывать", - подчеркнул "Историк".

Кроме того, он рассказал, что, по данным разведки, российская оккупационная армия использует заградительные отряды, чтобы их пехота "продолжала бездумно наступать и умирать на украинской земле благодаря слаженной работе наших операторов дронов и, соответственно, нашей пехоты, которая сейчас эффективно проводит оборонительные действия".

Ситуация на Харьковском направлении

В свою очередь, Назар Волошин, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", отметил, что на Харьковщине, в частности, на севере области, продолжаются боевые столкновения с противником. За минувшие сутки произошло 10 боевых столкновений.

"Уже на утро есть два боевых столкновения, которые продолжаются вблизи Волчанска. Поэтому Вооруженные силы противостоят там врагу", - сказал он.

Спикер также отметил, что по некоторой информации, враг осуществляет перегруппировку своих подразделений.

"В поддержку своих действий враг как раз будет пытаться применять старую тактику выставления заградительных отрядов из числа личного состава подразделений "Ахмат". А также есть определенные перемещения подразделений в районе линии госграницы. Это подразделения, которые относятся к российской армии, это воздушно-десантных войск, 11-го и 44-го армейских корпусов", - рассказал Волошин.

По его словам, речь идет и о резервных подразделениях врага, и о переброске определенных подразделений с территории Херсонской области для усиления своих действий на Харьковщине.

Говоря о Восточном операционном районе, Волошин отметил, что Покровское направление пока остается одним из самых горячих на всей линии боевого соприкосновения. За прошедшую неделю там произошло более 220 боевых столкновений с врагом.

Ситуация на Харьковщине - новости

Ранее командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко отметил, что украинские военные стабилизировали ситуацию на некоторых участках на Харьковщине.

Он отметил, что на Волчанском направлении тяжелые бои идут "за каждый подвал и за каждый дом". В то же время российские оккупанты дальнейших продвижений не имеют. Зато бойцы Сил обороны выбивают врага с захваченных позиций и берут оккупантов в плен.

Накануне немецкий военный аналитик Bild Юлиан Рёпке сообщил, что украинским Силам обороны удалось отбить у российских оккупантов часть Волчанска в Харьковской области. По информации Рёпке, РФ постепенно отходит от занятых позиций, но продолжает уничтожать город ракетами, бомбами и артиллерией.

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