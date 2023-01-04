Враги посбрасывали маски, отметил глава Луганской ОВА.

На оккупированной части Луганской области захватчики проводят репрессивные действия, мужчинам раздают "повестки" прямо на блокпостах.

Оккупанты уже развернули огромное количество блокпостов, на которых останавливают автомобили и выдают мужчинам "повестки", об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.

"Они (оккупанты - УНИАН) маски сняли, они уже не говорят о том, что "Россия здесь навсегда, и мы будем развивать ваши регионы". Они уже больше занимаются репрессивными действиями", - отметил он.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, 30 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал видеообращение к россиянам, в котором заявил, что в начале января российские власти закроют границы для выезда мужчин и начнут очередную волну мобилизации.

Ситуация в Луганской области - что надо знать

Украинская армия в конце лета пошла в контрнаступление, и в Луганской области уже освобождены 12 населенных пунктов.

В конце декабря Сергей Гайдай рассказал, что в направлении временно захваченного города Кременная наши бойцы за неделю продвинулись вперед более чем на два километра.

По словам главы Луганской ОВА, есть информация, что враг понемногу начинает готовить оборонительные сооружения в Луганске.

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