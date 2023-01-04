На оккупированной части Луганской области захватчики проводят репрессивные действия, мужчинам раздают "повестки" прямо на блокпостах.
Оккупанты уже развернули огромное количество блокпостов, на которых останавливают автомобили и выдают мужчинам "повестки", об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.
"Они (оккупанты - УНИАН) маски сняли, они уже не говорят о том, что "Россия здесь навсегда, и мы будем развивать ваши регионы". Они уже больше занимаются репрессивными действиями", - отметил он.
Как сообщал УНИАН, 30 декабря министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал видеообращение к россиянам, в котором заявил, что в начале января российские власти закроют границы для выезда мужчин и начнут очередную волну мобилизации.
Ситуация в Луганской области - что надо знать
Украинская армия в конце лета пошла в контрнаступление, и в Луганской области уже освобождены 12 населенных пунктов.
В конце декабря Сергей Гайдай рассказал, что в направлении временно захваченного города Кременная наши бойцы за неделю продвинулись вперед более чем на два километра.
По словам главы Луганской ОВА, есть информация, что враг понемногу начинает готовить оборонительные сооружения в Луганске.