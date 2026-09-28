Страны ЕС призвали сократить потребление газа и электроэнергии, – Politico

По данным издания, уровень запасов газа в Европе в настоящее время находится на исторически низком уровне, поскольку война в Иране нарушает глобальные потоки газа.

Европейская комиссия призвала столицы стран-членов сократить спрос на газ и электроэнергию с целью сдерживания цен на фоне глобального энергетического кризиса, сообщает Politico.

"В условиях ограниченного мирового предложения и высокой волатильности цен сокращение спроса может стать эффективным инструментом сдерживания цен", – написал комиссар ЕС по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен в письме министрам стран ЕС от 25 сентября, с которым ознакомилось издание.

В частности, в письме Йоргенсен призывает министров принять меры по сокращению спроса на газ и электроэнергию "настолько долго, насколько это будет необходимо".

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Он утверждает, что, хотя ситуация является "сложной", "в настоящее время нет непосредственных рисков для безопасности поставок".

По данным издания, уровень запасов газа в Европе в настоящее время находится на исторически низком уровне, поскольку война в Иране нарушает глобальные потоки газа, что может привести к дорогой зиме на континенте.

Отмечается, что на данный момент уровень запасов составляет 68% от вместимости, что значительно ниже показателя в 71%, зафиксированного в тот же период 2021 года – непосредственно перед началом исторического энергетического кризиса, вызванного пандемией Covid-19 и началом войны в Украине.

Издание сообщило, что ЕС установил базовую цель – заполнить газохранилища на 90% к началу ноября, но в марте была предоставлена определенная гибкость в этом вопросе, что позволило странам в этом году ставить целью заполнение на 80%, чтобы избежать панических закупок и снизить расходы.

В письме Йоргенсена подчеркивается, что меры, принятые странами ЕС для регулирования цен, должны быть "целенаправленными" и "временными", чтобы избежать резкого роста спроса.

Ситуация со светом и газом в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что энергетический эксперт Юрий Корольчук не исключил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа этой зимой. Это возможно, если из-за российских ударов сократится добыча, а потребление будет выше, чем прошлой зимой. Корольчук привёл данные, согласно которым Украина планирует накопить 16 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах, однако сам по себе этот объём не решает проблему возможного дефицита. Эксперт пояснил, что прошлой зимой потребление газа было значительно ниже из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Часть ТЭЦ не работала, а из-за отключений электроэнергии население не могло полноценно использовать газовые котлы.

Также мы писали, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), усилила защиту потребителей во время отключения и восстановления электроснабжения. В НКРЭКП пояснили, что отныне бытовой потребитель не будет возмещать расходы на отключение и последующее подключение, если на момент оформления предупреждения его задолженность за электроэнергию была меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Примечательно, что эта сумма составляет 1664 грн в 2026 году. В таком случае расходы на отключение и восстановление электроснабжения ложатся на оператора системы.

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