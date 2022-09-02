Мужчин, согласившихся на гражданство страны-оккупанта, ждут в "военкомате".

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области оккупанты начали раздавать "повестки". Особенно это коснулось мужчин, получивших российский паспорт.

Об этом сообщает местное издание "РИА Мелитополь".

В распоряжении журналистов оказалось фото одной из таких "повесток". Адресату сообщили об обязанности явиться в связи с мерами по обеспечению призыва на военную службу.

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Мужчина, которому адресована "повестка", должен был явиться в "военкомат" 29 августа. Кроме паспорта, его просили взяли с собой водительское удостоверение категорий В и С.

Как сообщал УНИАН, через временно оккупированный Мелитополь Запорожской области российские военные перегоняют свою технику. Местные жители видели несколько колонн военной техники оккупантов.

В то же время в городе работает движение сопротивления. Раньше партизаны взорвали сотрудников Федеральной Службы безопасности РФ возле "обители разврата", а именно возле отеля "Цитадель". Сотрудники российской спецслужбы обычно развлекались в этом отеле с местными девушками легкого поведения.

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